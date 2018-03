Safra de soja forma fila de até 112 km em Paranaguá A fila de caminhões carregados de soja em direção ao Porto de Paranaguá voltou a crescer hoje, ocupando até 112 quilômetros. À tarde a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os 115 quilômetros da BR-277 estavam tomados. As filas continuavam pelos contornos norte e leste de Curitiba, atendidos pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), somando mais 9 quilômetros. A PRF mantém o acostamento livre de caminhões apenas nos 10 quilômetros da Serra do Mar e em outros 2 quilômetros próximos à praça de pedágio. Cada quilômetro reúne aproximadamente 50 veículos. Segundo a assessoria de imprensa do porto, normalmente a segunda-feira é um dia crítico, pois muitos caminhoneiros passam o fim de semana com as famílias e depois procuram recuperar o tempo, apesar de haver uma programação com o objetivo de reduzir as filas e os transtornos. Nas últimas semanas, a ocorrência de chuvas em praticamente todas as noites tem tornado o embarque nos navios lento. Com isso, os armazéns ficam abarrotados. O porto tem operado praticamente 24 horas por dia. No sábado e no domingo foram descarregados cerca de 2.600 caminhões. Até a manhã de hoje, a safra já tinha levado ao Porto de Paranaguá 800 mil toneladas de soja em grão, contra 572 mil toneladas registradas no mesmo período do ano passado. O número de caminhões que chegaram a Paranaguá este ano é de 68.812, enquanto no ano passado, neste mesmo período, tinham descarregado 49.770.