Safra de soja vai quebrar em 25%, diz Rigotto O governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, disse que a produção de soja no Estado deve cair 25% devido à estiagem. Mas, ressaltou que os melhores preços em 15 anos vão compensar em parte essa quebra. Em 2003, o Rio Grande do Sul foi responsável pela produção de 20 milhões de toneladas de grãos. Rigotto acredita que a produção gaúcha continuar crescendo, o Estado vai enfrentar problemas de armazenamento, transporte e escoamento portuário.