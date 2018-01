Safra deve bater recorde de 112 milhões de t de grãos O Brasil vai produzir neste ano a safra recorde de 112 milhões de toneladas de grãos. O anúncio da 3ª estimativa de safra 2002/2003 será feito logo mais pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Ele disse que desse total, 50 milhões de toneladas são de soja, tornando o Brasil o maior exportador mundial. "Isso mostra que o Brasil está cada vez mais eficiente na agricultura e que os produtores rurais estão fazendo sua lição de casa", disse o ministro ao Bom Dia Brasil, da TV Globo. Segundo o ministro, a área plantada nos últimos 11 anos cresceu menos que 1% ao ano, enquanto que a produção, no mesmo período, cresceu 94%. "Na área de soja vamos exportar US$ 7,3 bilhões em 2003. Os americanos exportarão menos de US$ 6,5 bilhões. Pela primeira vez o Brasil ultrapassa os Estados Unidos na exportação de soja. O que significa isso? Competência, eficiência e uso de tecnologia adequada", afirmou o ministro. Do total de 50 milhões de toneladas de soja previstas para este ano, 4 a 5 milhões, segundo o ministro, são transgênicos. A posição do governo brasileiro com relação a essa produção está sendo analisada por um grupo de trabalho criado na semana passada.