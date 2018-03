Safra em 2010 será de 140,4 mi de toneladas, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira, 8, o segundo prognóstico para a safra em 2010, que aponta uma produção total de 140,4 milhões de toneladas, 4,7% maior do que a obtida em 2009. A área a ser colhida no próximo ano estimada pelo instituto é de 48,1 milhões de hectares, com aumento de 2,0% ante a safra anterior.

Entre os dez produtos investigados, seis apresentam na projeção para 2010 uma variação positiva em relação à produção em 2009: batata-inglesa 1ª safra (0,7%), cebola (7,7%), feijão em grão 1ª safra (18,6%), fumo em folha (4,8%), mandioca (5,0%) e soja em grão (13,8%). Com variação negativa na produção ante o ano anterior, estão o algodão herbáceo em caroço (-1,6%), amendoim em casca 1ª safra (-9,1%), arroz em casca (-4,2%) e milho em grão 1ª safra (-3,4%).

No que diz respeito à área a ser colhida, registram variação positiva em 2010 em comparação com 2009 os seguintes produtos: cebola (3,0%), feijão em grão 1ª safra (3,6%), fumo em folha (2,0%), mandioca (3,8%) e soja em grão (5,4%). Com variação negativa figuram o algodão herbáceo em caroço (-5,5%), amendoim em casca 1ª safra (-2,7%), arroz em casca (-1,4%), batata-inglesa 1ª safra (-1,5%) e milho 1ª safra (-5,8%).