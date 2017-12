Safra gaúcha de arroz tem 39% prontos para colheita A colheita do arroz avançou na última semana no Rio Grande do Sul, chegando a 41% da área cultivada na safra 2002/03, mas ainda abaixo da média histórica desta época do ano, que é de 60%, informou hoje a Emater/RS. A lavoura tem 2% em fase de floração, 18% em enchimento de grãos e 39% maduros e prontos para a colheita. A queda acentuada da temperatura nos últimos dias trouxe preocupação aos produtores gaúchos, apontou a Emater/RS. Os arrozeiros acreditam que a produtividade poderá baixar em função dessa situação desfavorável. Com o avanço da colheita, as produtividades obtidas em algumas lavouras parecem não sustentar as previsões iniciais, disse a Emater/RS. A entidade observou, contudo, que é prematuro fazer prognósticos mais precisos em relação à produção como um todo. A área cultivada foi projetada em 969 mil hectares pela Emater/RS.