Safra pode atrasar para evitar excesso de açúcar O diretor da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), Antonio de Pádua Rodrigues, disse que o atraso do início da próxima safra é apenas uma das alternativas que estão sendo estudadas para evitar um excesso de oferta. "Estamos fazendo uma gestão entre os produtores para administrar a oferta de açúcar em um período que se estende desde a entressafra, que começa agora, até maio de 2004, quando começa a próxima". Segundo ele, as discussões sobre o que será feito se estenderão até o final de novembro. Pádua Rodrigues disse que um plano de retenção para o açúcar estaria entre as alternativas que estão sendo estudadas. O esquema teria como objetivo não pressionar as cotações com um volume excessivo de oferta já no início da safra. Para Nastari, da Datagro, um plano de retenção apenas seria viável se for estruturado de forma que não seja permitida uma intervenção do governo que distorça o mercado. O consultor alerta que também precisam ser tomados os devidos cuidados para que não seja criado um processo de cartelização. Leia mais no especial Sugar Dinner