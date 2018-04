Safra pode chegar a 98,58 milhões de toneladas A safra 2002 poderá alcançar 98,58 milhões de toneladas, resultado 0,04% superior ao total obtido no ano passado (98,543 milhões de toneladas), segundo a estimativa de março do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola realizado pelo IBGE. O maior aumento de produção deverá ocorrer no feijão em grão 1ª safra (41,73%), seguido do milho em grão 2ª safra (31,71%), feijão em grão 2ª safra (8,95%), soja (8,20%), arroz em casca (3,12%) e feijão em grão 3ª safra (0,66%). As maiores quedas, por outro lado, estão estimadas para o algodão herbáceo (-11,75%) e milho em grão 1ª safra (-16,67%).