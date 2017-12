Safra recorde deve chegar a 119 milhões de toneladas O setor agrícola foi responsável hoje por duas notícias promissoras para a economia brasileira: a safra 2003 deverá atingir quase 120 milhões de toneladas, um recorde, e o País está a caminho de se tornar auto-suficiente na produção de trigo. Caso o resultado estimado pelo IBGE (119,73 milhões de toneladas) seja confirmado, a colheita de grãos será 23,21% superior à produção de 2002 (97,174 milhões de toneladas), um acréscimo de 22 milhões. O chefe do Departamento de Agropecuária do IBGE, Carlos Alberto Lauria, disse que a safra recorde será resultado de uma conjunção favorável entre ganhos de produtividade na lavoura e um "comportamento normal" do clima na maior parte do País, que estimulou as culturas de primeira e de segunda safra. O pesquisador da Embrapa no Rio, Doracy Pessoa Ramos, disse que o programa que está sendo desenvolvido pela instituição para ajudar a dobrar a produção do trigo no País em no máximo 10 anos está sendo bem-sucedido, com testes de algumas variedades realizados em vários locais, especialmente na região central. Sua expectativa é de que a produção torne-se suficiente para atender o consumo doméstico. O IBGE e a Embrapa lançaram hoje o primeiro mapa do solo do País produzido desde 1981. O mapeamento é o primeiro já realizado de acordo com o sistema brasileiro de classificação de solos, lançado em 1999. Ramos disse que o mapa é importante para o planejamento da produção agrícola porque permite um conhecimento inédito sobre os solos tropicais. Segundo ele, será possível elevar a produção de alimentos, com crescimento de produtividade, sem prejuízo para o meio ambiente.