Safra recorde impulsiona negócios em hidrovia Depois de quatro anos sem crescimento, o transporte hidroviário terá finalmente, em 2003, um bom motivo para comemorar. Embalado pela boa safra de soja e de cana-de-açúcar, o setor deve registrar um aumento de 12% na movimentação de cargas no Sistema Tietê-Paraná, a principal hidrovia do País. O volume transportado vai atingir 1,8 milhão de toneladas, das quais 1,1 milhão de soja e 700 mil de cana ou açúcar, segundo estimativa do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo. Em 2002, a hidrovia transportou 970 mil toneladas de soja e 650 mil de cana, os mesmos volumes do ano anterior. "Para um sistema de transportes, é um crescimento bem razoável", analisou o diretor do departamento, Oswaldo Francisco Rossetto Júnior. Além da boa safra, o regime de chuvas vem favorecendo o setor. Os rios e lagos utilizados para navegação, que em 2001 atingiram os níveis mais baixos das últimas décadas, estão recuperados. O governo, responsável pela manutenção da hidrovia, e as empresas privadas que atuam no setor voltaram a investir. Comparado com outros modos, sobretudo com a rodovia e a ferrovia, o sistema hidroviário brasileiro ainda tem uma participação pequena no transporte da produção. No Brasil, apenas 7% da produção nacional de soja, estimada este ano em 54 milhões de toneladas, serão transportadas pelos rios, percorrendo distâncias médias de 900 a 1.000 quilômetros. As rodovias vão absorver 60% e as ferrovias, os outros 33%. Nos Estados Unidos, 61% da soja é transportada pela hidrovia, 23% por ferrovias e apenas 16% por rodovias, consideradas as mesmas distâncias. O uso do transporte mais barato coloca o grão americano com uma vantagem de US$ 15 a US$ 18 por tonelada no mercado mundial, apenas por conta do frete mais barato. No Brasil, o frete hidroviário pode custar até um terço do rodoviário e quase a metade do ferroviário. A vantagem é proporcional à distância. Para Rossetto Júnior, chegou o momento mais favorável para a exploração do grande potencial das hidrovias brasileiras. O custo elevado do petróleo e a concentração da produção de grãos no Centro-Oeste, longe dos portos, fazem com que o frete tenha um peso significativo na competitividade de commodities agrícolas. Ainda há problemas ambientais e de operação a serem superados, mas a confiança voltou. Na Hidrovia Tietê-Paraná, que vai de Anhembi, na região de Sorocaba, a São Simão, em Goiás, estavam navegando simultaneamente na última quinta-feira 16 comboios de quatro chatas, cada um levando de 5 a 6 mil toneladas de soja ou farelo. Algumas transportam também o óleo beneficiado em São Simão. Comboios da Torque Empresa Paulista de Navegação atracam em Anhembi, depois de percorrerem 780 quilômetros desde Goiás. A carga de soja é transportada em caminhões para o Porto de Santos, a 300 quilômetros. "Gostaríamos de completar o transporte pelos trilhos, mas não conseguimos fechar essa logística com a ferrovia", afirma o diretor da empresa, Pedro Burin. A Torque está duplicando a capacidade de armazenamento do terminal de Anhembi e construindo um novo ponto de expedição com capacidade para 720 toneladas/hora. "Vamos operar também com farelo de soja", revelou Burin. A empresa construiu um terminal em Pederneiras e está ampliando de 32 para 36 a frota de barcaças. As cinco principais empresas que navegam no Sistema Tietê-Paraná, com uma frota de 42 empurradores e 150 barcaças cuja capacidade estática (barcos parados) é de 125 mil toneladas, retomaram os investimentos. A Usina Diamante concluiu o quinto terminal de embarque de açúcar na região de Jaú. A Quintela e a Sártico estão construindo novas embarcações. A Cargill instalou um terminal em Três Lagoas (MS). O governo do Estado conclui em 45 dias o aprofundamento de canal à jusante da Barragem de Promissão, que hoje constitui um gargalo para a passagem dos barcos. As empresas reivindicam a flexibilização do calado (parte submersa) das barcaças, atualmente estabelecido em 2,70 metros, para poderem navegar com cargas maiores. "Cada 10 centímetros adicionais de calado representa 250 toneladas a mais de carga no comboio", explicou Burin. Ele reclama também da necessidade de desmembrar o comboio na passagem sob pontes com proteção. Segundo Rossetto Júnior, o calado não é aumentado mais por questão de segurança. Veto ambiental Exigências dos ambientalistas paralisaram completamente a hidrovia do Araguaia-Tocantins, projetada em 1994 para escoar a soja do Mato Grosso pelo Porto de São Luís, no Maranhão. O projeto, que integrava o Programa Brasil em Ação, chegou a ser inaugurado oficialmente em 1997. Ministros da época participaram da viagem inaugural a bordo de um comboio. A empresa Navbel, do Grupo Splice, com sede em Votorantim, na região de Sorocaba, investiu US$ 12 milhões na compra de barcaças, financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e outros US$ 7 milhões de recursos próprios no projeto. "A frota está parada, e não conseguimos movimentar uma tonelada de soja", lamenta o diretor da empresa Oduvaldo Arnildo Denadai. A manutenção dos 4 empurradores e 16 chatas consome cerca de R$ 25 mil por mês. A Navbel esperava escoar parte da produção de soja da região de Água Boa (MT), estimada em 1,5 milhão de toneladas. O Estado, maior produtor nacional, vai colher neste ano 13,5 milhões de toneladas. O transporte rodoviário até o Porto de Paranaguá (PR) custa entre R$ 140 e R$ 170 por mil quilos. De barco até Conceição do Araguaia (TO) e daí por via férrea até São Luís, o custo do frete sairia por um terço desse valor. Segundo Denadai, o projeto parou na fase do Estudo de Impacto Ambiental (EIA-Rima). O governo, responsável pelo estudo, está tendo dificuldade para atender às exigências dos ambientalistas.