Safra recorde não reduz preços, dizem analistas A safra recorde de grãos deste ano, estimada em até 108 milhões de toneladas pelo mercado, não deverá derrubar a inflação ao longo de 2003, mas será suficiente para garantir mais um ano de rentabilidade espetacular para os agricultores. A perspectiva para o arroz, feijão, milho e soja, produtos que entram direta e indiretamente na cesta básica, é de preços firmes nos próximos meses. É verdade que no auge da colheita, em meados de março, o efeito da entrada da nova produção no mercado deverá dar um certo alívio para os índices inflação no atacado e no varejo. Essa alegria, no entanto, deverá durar pouco. Como os estoques de passagem desses grãos estão reduzidos e a safra deste ano - exceto para soja - é menor do que o consumo doméstico, a entressafra deverá ser antecipada do quarto para o terceiro trimestre do ano, prevêem os analistas. Para fechar essa conta, entre arroz, milho e trigo, o País terá de desembolsar US$ 1,4 bilhão com importações, calcula o sócio-diretor da Agroconsult, André Pessoa. "Vamos precisar do produto importado mais cedo neste ano", diz o economista. Com isso, os preços internacionais dessas commodities, que também estão em recuperação no mercado externo, deverão balizar as cotações domésticas. "É uma leitura equivocada e simplista achar que a safra recorde vai contribuir para a queda da inflação", afirma Pessoa. Ele baseia a sua análise no fato de que o grande acréscimo na produção da safra 2002/2003 será sustentado pela soja, cuja safra deverá saltar de 41,9 milhões para 48,2 milhões de toneladas, com preço ditado pelo mercado internacional, que está em alta. Para os demais grãos, como arroz, milho e feijão, o analista observa que os acréscimos de produção nesta safra serão insuficientes para atender o consumo. No caso do feijão, as estimativas do governo apontam uma queda de 0,5% na produção em relação ao ano passado. "Com a quebra da produção da primeira safra de feijão, os preços não recuaram durante o período de colheita", observa o professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP) Fernando Homem de Melo. Assim como Pessoa, ele destaca que a safra recorde de grãos está sendo obtida graças à produção de soja, produto exportável. Homem de Melo não acredita, portanto, que deverá ocorrer deflação de preços agrícolas. Algum alívio nos preços poderá haver, na sua opinião, mais por causa da queda do dólar do que pela maior oferta de grãos. "As safras de milho e arroz serão curtas", lembra. Até mesmo a queda de preços normalmente observada nos períodos de safra deverá ser menor do que a registrada em anos anteriores. "Se normalmente os preços do arroz e do milho caem 50% com a entrada da safra, neste ano deverão recuar 20% e 15%, respectivamente", prevê Pessoa. Com a oferta mais apertada, Daniel Baptistella, economista da Agroconsult, diz que, na média, o nível das cotações desses produtos básicos ao longo de 2003 ficará acima do registrado em anos anteriores. "Os alimentos vão continuar pressionando a inflação, e não devolverão neste ano o estrago provocado em 2002." Capitalização Outro fator que poderá ajudar a sustentar preços no mercado doméstico é o fato de este ser o quarto ano consecutivo que o agricultor encerra mais uma safra capitalizado e com fôlego financeiro para vender o produto na hora mais oportuna. "2003 não será um ano bom, mas espetacular para a agricultura", afirma Pessoa. Na avaliação de Homem de Melo, mesmo com a queda do câmbio nas últimas semanas, os preços em dólar das commodities são remuneradores para os agricultores, se comparados com os obtidos no primeiro semestre do ano passado. Além da oferta escassa e da tendência de recuperação das cotações das commodities no mercado internacional, Pessoa observa que a rentabilidade do agricultor está garantida também porque boa parte deles comprou antecipadamente insumos, cujos preços são atrelados ao dólar, no primeiro semestre de 2002. Com isso, eles escaparam da pressão de custos advinda da disparada da moeda americana no segundo semestre. Enquanto economistas especializados em agribusiness estão descrentes do potencial da safra recorde para derrubar a inflação, há analistas especializados em preços que mantêm cautela para traçar o cenário para o ano. "Ainda é cedo para avaliar o impacto da safra nos índices de inflação", diz o economista do ABN-Amro Asset Management Aquiles Mosca. Na sua opinião, é preciso avaliar o impacto não apenas da safra, mas o comportamento futuro do câmbio. Ele observa, por exemplo, que a influência do dólar nos preços dos alimentos é tão relevante que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe para o grupo alimentação, que atingiu o pico do ano em novembro, com alta de 6,27% em razão da disparada do dólar, recuou para 2,92% na primeira prévia deste mês, acompanhando a trajetória descendente do câmbio.