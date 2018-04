Safra vendeu Madoff no Brasil, diz ''FT'' O banco Safra ofereceu a seus clientes no Brasil, durante anos, investimentos no fundo Zeus Partners Limited, um dos canais que alimentaram os negócios do gestor americano Bernard Madoff. A informação foi veiculada ontem pelo jornal britânico ?Financial Times?. Madoff, ex-presidente da bolsa eletrônica Nasdaq, foi preso em dezembro, acusado de comandar um esquema de pirâmida que causou prejuízos estimados em US$ 50 bilhões no mundo todo. Segundo o ?FT?, o Safra negou envolvimento com Madoff.