Sai a lista de contribuintes que terão restituição do IR A Receita Federal informou que 1.095.539 contribuintes vão receber a restituição do Imposto de Renda 2006, ano-base 2005, a partir do próximo dia 16. Esse número equivale a R$ 949.999.934,73. A consulta ao 6º lote de restituição foi aberta às 8h da manhã desta quarta-feira. Para saber se vai receber a restituição ou não, a pessoa precisa apenas acessar o site www.receita.fazenda.gov.br e informar o número de seu CPF. Outra opção é ligar para o telefone 0300-789-0300. Além das declarações com imposto a restituir, foram liberados neste lote outros 79.420 documentos com saldo de imposto a pagar, no valor de R$ 57.331.258,21. A Receita apurou ainda que 50.045 declarações não tiveram nem imposto a pagar nem a restituir. O dinheiro virá corrigido em 8,04% - 7,04% referentes a Selic acumulada entre maio e outubro e 1% de novembro. O órgão lembra que o valor depositado na conta do contribuinte não terá qualquer outro acréscimo, independentemente da data em que for sacado. Quem não informou o número da conta para crédito da restituição deverá procurar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para 4004-0001 (nas capitais) ou 0800-729-0001 (demais cidades) e pedir a transferência do dinheiro para qualquer banco em que tenha conta corrente ou poupança.