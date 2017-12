Sai amanhã lista de classificação do CPF Sai amanhã, com sete meses de atraso, a lista da Receita Federal que tornará pública a classificação do CPF de todos os contribuintes, isentos ou não, se regular, pendente ou cancelado. Qualquer pessoa que tenha um número de inscrição do CPF, seu ou não, poderá ter acesso à relação. A consulta poderá ser feita no site da Receita Federal (veja link abaixo) ou pelo telefone 0300-780300. O contribuinte poderá conhecer o nome e a situação cadastral acessando a lista pela Internet. Se a consulta for por telefone, só será possível verificar a classificação do CPF. O contribuinte que estiver com o documento irregular poderá ter problemas no momento de efetuar compras a prazo, porque o comércio e as instituições financeiras terão acesso a essa lista. Quem deixou de entregar a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física ou a Declaração de Isento nos últimos dois anos - anos-base de 1998 e 1999 - terá o CPF classificado como cancelado. A orientação é regularizar a situação o mais rapidamente possível para ter novamente a inscrição do documento validada. O CPF de quem não apresentou declaração no último exercício (2000) será classificado como pendente de regularização. Já para quem entregou a declaração nos últimos dois anos, o documento será considerado regular. No caso de contribuinte obrigado a declarar o Imposto de Renda, o CPF será regularizado pela entrega das declarações de anos anteriores. Já no caso dos isentos, basta entregar a declaração deste ano. A atualização da lista também vai depender da situação do contribuinte. Para os isentos, será feita em cerca de 24 horas após a entrega. Já para os contribuintes sujeitos à apresentação da declaração de anos anteriores, a mudança somente será realizada após apreciação dos documentos pelo Fisco. A atualização também vai depender do meio utilizado para apresentação. Veja na próxima matéria como regularizar sua situação.