Sai hoje a última lista de restituição do IR A Receita Federal informou que a consulta à lista do sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2000 poderá ser feita a partir do meio-dia de hoje. A lista estará disponível no site da Receita na Internet (veja o link abaixo) e pelo telefone 0300-78-0300. Foram processadas 231.511 declarações com imposto a restituir no sétimo lote, no valor total de R$ 294,057 milhões. Também fazem parte desse lote 63.272 declarações com imposto a pagar, no montante de R$ 81,679 milhões, e outras 705.217 declarações que tiveram saldo zero de imposto. O dinheiro a restituir estará disponível para saque no próximo dia 15 de dezembro e terá correção de 10,33%, correspondente à variação da taxa Selic de maio a novembro e de mais de 1% de dezembro. Contribuintes incluídos nesse lote começam a ser notificados a partir de quarta-feira da semana que vem. O contribuinte com direito à restituição que não solicitou crédito em conta-corrente deverá ir à agência bancária indicada no extrato, levando CPF e carteira de identidade. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá sacar o valor na unidade local da Receita Federal. Se o contribuinte não concordar com o valor da restituição, poderá receber a importância disponível e reclamar a diferença na Receita. Até agora, foram liberadas 10.708.252 declarações, das quais 4.740.757 com imposto a restituir, no valor de R$ 3.615.014.544,12, e 1.357.566 declarações com imposto a pagar, no montante de R$ 1.577.613.331,15. Outras 4.609.929 declarações tiveram saldo zero.