Sai hoje o nome do novo presidente do BC dos EUA O nome do sucessor do presidente do Banco Central dos Estados Unidos (o Federal Reserve - Fed), Alan Greenspan, será conhecido hoje à tarde. A anúncio será feito pelo presidente George W. Bush. Segundo a imprensa norte-americana, o conselheiro econômico da Casa Branca, Ben Bernanke, é um dos favoritos. Greenspan está no comando do Fed há 18 anos e vai aposentar-se em janeiro. Bush evitou falr muito sobre o tema e disse apenas que escolherá alguém politicamente independente. Além de Bernanke, concorrem o governador do Fed, Donald Kohn; Dean Glenn Hubbard, da Columbia Business School; e Martin Feldstein, de Harvard.