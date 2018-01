Sai lista de restituição do IR A partir de hoje, às 12 horas, a Receita Federal deverá divulgar a lista com o CPF dos contribuintes incluídos no quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao exercício 2000, ano-base 1999. Os beneficiados receberão notificação em casa sobre a liberação do dinheiro. Quem quiser saber mais informações poderá acessar o site da Receita (www.receita.fazenda.gov.br) ou contatar o serviço telefônico do órgão (0300-780300). Do exterior, as ligações devem ser feitas para o número 55-78300-78300. O valor estará disponível nos bancos autorizados a partir do dia 16, corrigido por 7,82% referente à taxa Selic acumulada de maio a setembro mais 1% de outubro. Neste lote, foi processada 1 milhão de declarações, das quais 317.828 com imposto a restituir no valor de R$ 380,743 milhões. Estima-se que ainda faltam quatro milhões de declarações a serem liberadas pela Receita Federal.