Sai lista do lote extra de restituição do IR A Secretaria da Receita Federal informou que lista dos contribuintes incluídos no segundo lote extra de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2000 (ano-base 1999) estará disponível para consulta a partir do meio-dia de amanhã. As informações podem ser checadas via Internet (veja o link abaixo) e pelo telefone 0300-78-0300. A restituição estará disponível a partir da sexta-feira. Foram processadas neste lote 1 milhão de declarações das quais 61,173 mil terão direito à restituição com valor global de R$ 99,999 milhões. A Receita apurou também, nesse lote, 296 declarações de contribuintes com IR a pagar (R$ 554,957 mil) e outros 938,532 mil com saldo zero (sem IR a pagar ou a restituir). O primeiro lote extra deste ano foi liberado em 23 de outubro, num total de um milhão de declarações, das quais 46 mil com restituições no valor de R$ 22 milhões. Ao todo, a Receita já liberou oito lotes do IR 2000. O último está previsto para 15 de dezembro.