Sai medida que libera recursos da Cide para Estados e municípios O governo publicou hoje no Diário Oficial da União a medida provisória que determina a liberação de recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), cobrada sobre os combustíveis, para Estados e Municípios. De acordo com a MP, a União entregará aos Estados e ao Distrito Federal 25% do total dos recursos arrecadados da Cide. Sobre esse valor, cada estado terá que destinar 25% aos seus municípios. O dinheiro deve ser aplicado obrigatoriamente no financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. Os recursos serão distribuídos trimestralmente. O critério de rateio para os estados levará em consideração a extensão da malha viária (40%), o consumo de combustíveis (30%), a população (20%) e 10% distribuídos em parcelas iguais entre os Estados e o Distrito Federal. A partir do próximo ano, os porcentuais individuais de participação serão calculados pelo Tribunal de Contas da União. O texto da MP está publicado no site da Imprensa Nacional.