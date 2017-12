Sai no dia 15 primeira parcela semestral das diferenças do FGTS No dia 15 de janeiro, a Caixa Econômica Federal pagará a primeira das sete parcelas semestrais, para quem tem mais de R$ 8 mil a receber da diferença do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativos aos Planos Collor e Verão. Esse dinheiro será depositado com deságio de 15% e irá para aqueles trabalhadores que fizeram acordo com o governo até dezembro passado e abriram mão das ações judiciais. De acordo com a Caixa, em janeiro, para essa categoria de beneficiários, poderão ser sacados R$ 1,408 bilhão, de um total liberado de R$ 2,1 bilhões. Cerca de 1,48 milhão de contas do FGTS vão receber as parcelas. Neste mês também serão pagas a terceira parcela de que tem para receber entre R$ 2 mil e R$ 5 mil e a segunda parcela de quem tem direito entre R$ 5 mil e R$ 8 mil. Balanço Até o fim do ano, cerca de 31,8 milhões de trabalhadores assinaram o termo de adesão. Os trabalhadores que têm direito ao crédito são aqueles que possuíam saldo em conta de FGTS em dezembro de 1988 (Plano Verão) e ou em abril de 1990 (Plano Collor I). Os índices de correção são de 16,64% e 44,8%, respectivamente, e foram estipulados por lei em 2001. Desde que começaram os pagamentos, há um ano e seis meses, a Caixa creditou nas contas de FGTS dos trabalhadores R$ 18,2 bilhões. Deste total, R$ 14,2 bilhões já foram sacados por 28,9 milhões de trabalhadores, contribuindo para uma injeção diária média na economia da ordem de R$ 45 milhões.