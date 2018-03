Sai novo lote residual do imposto de renda A Receita Federal liberou hoje à tarde a lista dos contribuintes que estão no 3º lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2002, ano-base 2001. A lista estará disponível no site da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) e pelo Receitafone (0300-78-0300). O contribuinte que tiver direito à restituição do imposto poderá sacar o dinheiro no próximo dia 17. De acordo com a Receita, nesse 3º lote residual foram processadas 113.265 declarações. Desse total, 45.811 são declarações com imposto a pagar, correspondendo a R$ 28,518 milhões. Outras 40.623 declarações processadas são de imposto a restituir, no valor de R$ 79,985 milhões, e 26.831 sem saldo de imposto a pagar ou restituir. O valor a restituir estará corrigido em 16,83%, correspondente à variação da taxa Selic nos meses de maio de 2002 a fevereiro de 2003 e de mais 1% referente a março. A postagem dos extratos será feita nesta quinta-feira.