Sai o IGP-DI de maio: 0,67% A Fundação Getúlio Vargas acaba de informar que o IGP-DI do mês de maio ficou em 0,67%, superando a taxa registrada em abril, de 0,13%. O IGP-DI é o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna. Ele é calculado entre o primeiro e o último dia do mês e mede os preços que afetam diretamente a atividade econômica do País, excluídas as exportações. O IGP-DI é composto pela média ponderada do IPC, IPA e INCC. No mês de maio, o IPA foi de 0,69%; o IPC, 0,40%; e o INCC, 1,35%. No ano, o IGP-DI acumula variação de 2,22%.