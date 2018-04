Sai outro acordo de redução de salário

Cerca de 680 metalúrgicos da fabricante de autopeças Rayton Industrial, na capital paulista, aceitaram ontem a proposta de redução de 20% da jornada de trabalho com redução do salário entre 7,73% e 18%. A medida tem duração de três meses. Em troca, a empresa se comprometeu a dar estabilidade de seis meses, a partir do início da redução. Esse foi o sétimo acordo desse tipo fechado com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Em Santo André, o Sindicato dos Químicos do ABC realizou ontem assembleias em protesto contra o anúncio de 30 demissões na fabricante de resinas Solvay Indupa.