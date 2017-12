Sai preço da operação de swap da Argentina Os preços dos títulos que a Argentina está emitindo para sua nova operação de swap de dívida foram estabelecidos e os Bônus do Tesouro (Bontes) de cinco anos têm uma taxa de retorno de 11,75%, enquanto os bônus globais de 11 anos têm taxa de retorno de 12,375%. Analistas citados pela Dow Jones previam taxas em torno de 11,50% a 11,75% para os Bontes de cinco anos e acima de 12% para os bônus globais. De acordo com o Ministério da Economia, o spread do novo bônus global de 11 anos sobre o juro dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA é de 720 pontos-base. Os novos Bontes e bônus globais estão sendo oferecidos a investidores como parte de uma operação de swap de US$ 3 bi em títulos denominados em pesos e em dólares. A Argentina planeja fazer swaps de dívida equivalentes a US$ 7 bi este ano. As ofertas para a tranche sendo oferecida hoje serão aceitas até 18h de hoje (hora de Brasília) e os resultados da operação deverão ser anunciados amanhã por volta das 11h30 (de Brasília). O ministro da Economia, José Luis Machinea, dará uma entrevista coletiva sobre a operação hoje às 16h (de Brasília).