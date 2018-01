Sai reajuste dos aposentados O governo fixou, ontem, em 5,81% o reajuste dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham acima de um salário mínimo. O aumento passa a vigorar nos pagamentos efetuados em julho. Com o reajuste, a despesa da Previdência crescerá R$ 1,054 bilhão este ano. O reajuste de 5,81% incidirá sobre 6,5 milhões de aposentadorias e pensões. Os demais segurados da Previdência Social que recebem o salário mínimo já tiveram, este mês, o valor do novo benefício. Com o reajuste das aposentadorias e pensões dos segurados que ganham acima do salário mínimo sobe também o salário-de-benefício e o salário-de-contribuição da Previdência Social. O teto da Previdência, que corresponde ao valor máximo do benefício pago pelo INSS, passará de R$ 1.255,32 para R$ 1.328,25 em junho. A reedição da Medida Provisória trouxe mais uma novidade. Trata-se do estabelecimento de critérios para a fixação do reajuste dos benefícios previdenciários acima do mínimo, a partir de 2.001. A partir do próximo ano, o reajuste dos benefícios previdenciários acima do mínimo passará a ser feito por regulamento, não necessitando mais de lei ou Medida Provisória. Bastará um decreto, a ser baixado pelo governo, observando os seguintes critérios: preservação do valor real do benefício, atualização anual e variação de preços de produtos necessários e relevante para a aferição da manutenção do valor de compra dos benefícios, conforme determina a Constituição. Apenas o salário mínimo e os benefícios vinculados a ele necessitarão de uma lei ou Medida Provisória específica. O reajuste de 5,81% para os benefícios previdenciários acima do mínimo não incide sobre a totalidade dos segurados nessa condição. Para quem recebe o benefício há menos de 12 meses o índice é proporcional. Para quem se aposentou em junho de 1999, por exemplo, ou seja conta com 11 meses de aposentadoria, o índice de reajuste é de 5,31%. Quem se aposentou há nove meses, por exemplo, terá direito a um porcentual de 4,33%. O índice de reajuste é de apenas 0,47% para este mês.