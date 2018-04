Sai reajuste para aposentados que ganham acima do mínimo Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem acima de um salário mínimo terão os benefícios reajustados em 3,30%, pagos em maio, mas com data retroativa a 1º de abril. O índice foi divulgado nesta quarta-feira, 11, pelo Ministério da Previdência, que deverá publicar uma portaria na quinta confirmando a mudança. Pela legislação, as aposentadorias e pensões superiores ao piso salarial devem ser corrigidas com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que fechou o período de abril de 2006 a março deste ano em 3,30%. O problema, para a categoria, é que este valor não contempla nenhum aumento real. Contudo, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical continuará brigando para aumentar a correção. ?Pedimos o mesmo reajuste concedido a quem ganha o piso, que foi de 8,57%. Mas, por conta da mudança de ministros (Luiz Marinho assumiu a pasta recentemente, no lugar de Nelson Machado), tivemos pouco tempo para negociar. Acho difícil conseguirmos um índice maior?, admitiu o presidente da entidade, João Batista Inocentini. A divulgação do porcentual de aumento corrige ainda o teto dos benefícios, que passará de R$ 2.801,82 para R$ 2.894,28.