Saiba calcular a aposentadoria inicial Com a nova inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgada na sexta-feira, 9, a aposentadoria inicial dos brasileiros que contribuíram para a Previdência Social pelo teto ficará cerca de R$ 0,20 menor, em dezembro. O motivo para essa pequena queda no valor do benefício é ocasionada pela deflação do índice: em novembro, o INPC ficou em 0,42%, contra 0,43% de outubro. De acordo com o atuário Newton Conde, professor da Universidade de São Paulo (USP), a inflação do INPC serve apenas para atualizar os salários de contribuição. Essa última variação do INPC foi ?quase irrelevante?, segundo o próprio Conde, e causará poucas alterações para quem está prestes a dar entrada no pedido de aposentadoria. Por conta do índice de inflação divulgado ontem, a nova média mensal para quem recolheu para a Previdência pelo teto, desde julho de 1994, ficou em R$ 2.502,38. Como calcular Pelas regras em vigor no Brasil atualmente, a aposentadoria é calculada em duas etapas. Na primeira, é preciso apurar a média dos 80% salários de contribuição (base de cálculo do recolhimento), os maiores, registrados em nome do trabalhador desde julho de 1994. Já na segunda fase do cálculo, deve-se aplicar o fator previdenciário relativo ao segurado sobre a média dos salários de contribuição (veja no quadro abaixo a tabela completa com os fatores). Esse índice leva em consideração a idade da pessoa, o tempo de contribuição, a alíquota de contribuição do segurado que vai se aposentar. Outro dado levado em conta no fator previdenciário é a expectativa de vida, que cresceu de 71,7 anos, em 2004, para 71,9 em 2005, segundo estudo divulgado na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por conta disso, quem se aposentar a partir de agora vai receber um benefício até 0,55% menor e, para compensar a perda, deverá trabalhar cerca de dois meses a mais. Para encontrar o fator previdenciário na tabela basta verificar o tempo que a pessoa recolheu à Previdência Social e localizar a idade do segurado. Quem contribuiu com a Previdência Social pelo teto durante 35 anos e está com 55 de idade, por exemplo, vai constatar que o fator previdenciário usado atualmente é de 0,7345, na tabela atualizada pelo governo na última sexta-feira. Aplicando esse índice sobre a nova média de contribuição, de R$ 2.502,38, o segurado terá um benefício inicial concedido pela Previdência de R$ 1.837,99. Atualmente, o valor máximo parar as aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é R$ 2.801,82. No exemplo acima, a perda entre o teto e o benefício inicial, já considerando o novo INPC, é de cerca de 34%. Cálculo da aposentadoria Calcular média: Calcule a média dos 80% salários de contribuição, os maiores, registrados em seu nome desde julho de 1994. Para isso, veja nos holerites o item ?Base de recolhimento para o INSS?, ou peça ao empregador a relação dos salários de contribuição usados mês a mês, desde julho de 1994 Na tabela: Apure a média propriamente dita utilizando a tabela ?Cálculo da média?. Para a apuração da média, siga as instruções no item ?Como calcular?, no pé do quadro Fator: Sobre essa média será aplicado o fator previdenciário. O seu índice poderá ser localizado na tabela ?Fator previdenciário em 2006?, abaixo Casos especiais: Para consultar a tabela de fator, mulheres e professores devem acrescentar o bônus de cinco anos no tempo de contribuição; professoras acrescentarão mais dez anos Contribuição: Para localizar o seu fator, verifique na tabela o seu tempo de contribuição e a sua idade atual. O número encontrado no cruzamento desses dois dados corresponderá a seu fator previdenciário Resultado: Para conhecer a aposentadoria inicial, aplique o fator previdenciário deste mês sobre a média dos 80% maiores salários de contribuição computados desde julho de 1994. O resultado será o seu benefício, com teto de R$ 2.801,82