Saiba como calcular sua aposentadoria Os segurados da Previdência Social que recolheram sua contribuição pelo teto desde julho de 1994 e vão entrar com o pedido de aposentadoria integral este mês poderão ter o benefício inicial achatado. É o caso, por exemplo, do homem com 35 anos de contribuição e 51 anos de idade ou mais e da mulher com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade ou mais. Pelo critério de cálculo, a aposentadoria integral é apurada sobre a média dos 80% dos salários de contribuição (base de recolhimento), os maiores, registrados em nome do segurado desde julho de 1994. Sobre a média é aplicado o fator previdenciário, que leva em consideração o tempo de contribuição, idade, alíquota de recolhimento e expectativa de vida. Em maio, a média dos 80% dos salários de contribuição, sobre a qual o benefício será apurado, é de R$ 1.463,45. O fator previdenciário para o homem com 35 anos de contribuição e 51 anos de idade é de 0,9150, o qual aplicado sobre a média resulta em uma aposentadoria inicial de R$ 1.339,06. Para a mulher com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, o fator é 0,9142, o qual aplicado sobre a média dos salários de contribuição leva a uma renda inicial de R$ 1.337,89. Nos dois casos, o benefício será reduzido para enquadrar-se ao limite atual de R$ 1.328,25.