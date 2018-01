Saiba como contratar serviços personalizados Há pessoas que preferem exclusividade e atenção especial. E hoje o mercado oferece profissionais que atuam em setores da esporte, saúde, moda e organização doméstica, como o personal trainer, o personal dancer (professor de dança de salão), o personal organizer (que organiza a casa), entre outros. A grande vantagem desse tipo de serviço é a comodidade para o cliente. Fica a critério de quem contrata escolher onde o trabalho será realizado: na sua própria residência ou na do profissional. Em geral, a atividade é cobrada por hora ou por consulta. O sucesso do profissional depende do seu desempenho. Apresentação, pontualidade e organização são alguns aspectos que compõem o cartão de visitas do "personal". A atualização e reciclagem também devem ser constantes. O profissional deve participar de cursos, seminários e eventos na sua área de atuação. Consultores até sugerem cursos de marketing, atendimento ao cliente e administração do tempo. Como nesse mercado a divulgação é mais restrita, o que prevalece é o conhecido sistema de propaganda boca a boca. Dentre os instrutores particulares mais comuns no mercado, destacam-se o personal trainer (ginástica), personal organizer (que organiza residências), o personal dancer (professor de dança), o personal fisio (fisioterapia), o personal zen (tai chi chuan) o personal hair (cabeleireiro) entre outros. O professor particular, de reforço escolar ou de idiomas, são figuras mais tradicionais e não são chamados de "personal", mas encaixam-se na mesma categoria. Orientações do Procon De acordo com a técnica do Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Gabriela Antônio, antes de contratar o serviço personalizado é aconselhável fazer uma pesquisa conciliando preços, que não são baixos, com a qualidade do serviço oferecido. Além disso, é recomendável que o consumidor tenha referências, conheça a formação e os cursos especializados do profissional. Na área de saúde, por exemplo, essa é uma maneira de se precaver de futuros problemas causados por exercícios mal direcionados, mal executados ou, até mesmo, por excesso. Para maior segurança, Gabriela Antônio recomenda que seja celebrado um contrato discriminando dados pessoais dos envolvidos, preços, forma de pagamento, reajustes, horários, data de início e término de ocorrência da atividade e em que situações as partes poderão rescindir o acordo. No caso de dúvidas ou reclamações, o consumidor pode ligar para 1512 ou procurar o Procon-SP no Poupatempo Sé (Praça do Carmo, s/nº - Centro), Poupatempo Itaquera (Av. do Contorno, 60 - ao lado da Estação Corinthians-Itaquera do Metrô) ou o Poupatempo Santo Amaro (Rua Amador Bueno, 176/258 - Santo Amaro). O consumidor pode obter informações sobre quantidade de reclamações de alguma empresa utilizando o telefone (00xx11) 3824-0446 ou consultar a página do Procon-SP na Internet (veja link abaixo).