Saiba como contratar um seguro de automóveis Antes de assinar um contrato de seguro de automóveis, o consumidor deve avaliar com atenção qual a seguradora que oferece os serviços que atendem melhor suas necessidades. As empresas do setor oferecem uma grande variedade de opções e coberturas. A Fundação Procon-SP dá uma série de orientações ao consumidor para contratar um seguro. "O consumidor deve observar cuidadosamente todas as condições do seguro antes de fechar negócio", alerta a assistente de direção do Procon-SP Dinah Barreto. No ano passado, o Procon-SP recebeu 1.605 consultas e 186 reclamações referentes ao seguro de automóvel. Os principais problemas consultados pelo consumidor foram dúvidas sobre clausulas contratuais, não pagamento de indenização e discordância nos valores de indenização. A assistente de direção do Procon-SP dá algumas orientações sobre como contratar um bom seguro de veículos sem sofrer prejuízos: - O primeiro passo é procurar um corretor de seguros de veículos de confiança e exigir um orçamento de preços e coberturas das principais corretoras do mercado. O corretor deve se responsabilizar por todas as informações referentes ao contrato e pela intermediação de toda a parte burocrática na hora da contratação e da cobrança da indenização do seguro. - O consumidor deve pesquisar junto à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e órgãos de defesa do consumidor se a companhia de seguros escolhida tem autorização de funcionamento e se tem problemas com relação aos direitos do consumidor. - Antes de fechar o negócio, o consumidor deve ler atentamente o contrato e verificar se as opções de coberturas por ele escolhidas estão incluídas. Ele não pode esquecer de verificar se os preços dos prêmios e franquias e o tempo de reembolso da indenizações estão descritas como o combinado com o corretor. - Caso o pagamento do seguro seja feito ao corretor, o consumidor deve fazer um cheque nominal à companhia de seguro e exigir o recibo. - Ao receber a apólice, o segurado deve conferir se os dados batem com o que foi estabelecido no contrato e, se for preciso, solicitar as modificações com urgência. - O segurado deve acompanhar atentamente a vistoria realizada de seu veículo. - O motorista que costuma transportar passageiros no veículo deve fazer um seguro adicional. Se o motorista costuma viajar pelos países da América do Sul, em especial os do Mercosul, deve observar as seguradoras que oferecem pacotes nestas regiões. - Antes de aceitar a renovação automática do seguro, o consumidor deve pesquisar em outras seguradoras que podem oferecer melhores preços e vantagens. - Em caso de sinistro, o segurado deve avisar a companhia com urgência e evitar consertar danos causados por roubo, furto ou acidente para não dificultar a comprovação do fato. - Se a seguradora se negar a pagar a indenização, o consumidor deve recorrer aos órgão de defesa do consumidor ou ao Juizado Especial Cível. Veja no link abaixo todas as dicas e orientações para a contratação de um bom seguro da cartilha de serviços do site de Finanças Pessoais.