Saiba como contratar um seguro de vida O seguro de vida tem por objetivo garantir a segurança das pessoas que dependem da renda do segurado. A apólice deste seguro aborda um assunto em que a maioria das famílias não quer falar, que é a possibilidade de morte. Por isso, muita gente acaba deixando de contratar um serviço que, em uma fatalidade, poderia amparar toda a família. Este tipo de seguro oferece cobertura aos riscos de morte natural ou acidental e invalidez por acidente ou doença. Suicídio está excluído da cobertura. Os pagamentos deste seguro costumam ser mensais, e dependendo do contrato, por tempo indeterminado. O valor do seguro de vida vai depender de características individuais de cada segurado. Para a definição da mensalidade contam-se inúmeros fatores como número de filhos, idade dos filhos, vida profissional, profissão do cônjuge, padrão de vida que se pode manter, nível de patrimônio, capacidade de gerenciamento da família e até despesas com funerais. A mensalidade variará conforme o número de coberturas escolhidas, a expectativa de vida do segurado e o tipo de risco a que ele se expõe. Pessoas com saúde debilitada e fumantes pagam prêmios maiores. Algumas seguradoras não fecham contrato com pessoas que se expõem a esportes radicais ou profissões muito arriscadas. Confira nos links abaixo dicas para contratar um seguro de vida.