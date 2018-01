Saiba como contratar uma cirurgia plástica Antes de realizar uma cirurgia plástica, o consumidor deve estar atento aos seus direitos de consumidor ao contratar este serviço. A assistente de direção da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual - Lúcia Helena Magalhães aconselha o consumidor ficar atento às propagandas realizadas por médicos que prometem resultados milagrosos. "Muitas dessas promessas são impossíveis, enganosas. O consumidor deve guardar todo o material publicitário, pois ele faz parte dos dispositivos contratuais ", alerta. O contrato deve ser claro e incluir todas as informações que foram combinadas verbalmente, avisa a assistente de direção do Procon-SP. O contrato deve trazer entre suas cláusulas o preço da operação, o período do tratamento pós-operatório, os equipamentos que serão utilizados na operação, os produtos e profissionais envolvidos na cirurgia. Lúcia Helena recomenda ao consumidor procurar um cirurgião plástico de confiança, recomendado por amigos ou parentes e filiado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). "O consumidor deve estar ciente do currículo do médico escolhido. A experiência do médico pode significar um tratamento mais seguro e de confiança", alerta a assistente de direção do Procon-SP. Após escolher o cirurgião, o consumidor deve conferir se o médico é registrado no Conselho Federal de Medicina e na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O consumidor pode consultar também o Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Procon-SP pelo telefone (00xx11) 3824-0446 para verificar se a empresa não possui nenhuma reclamação registrada. Higiene Antes de assinar o contrato, o consumidor deve conferir quais serão os métodos e aparelhos utilizados pelo médico, estando ciente dos efeitos colaterais e possíveis riscos para a saúde. O consumidor deve sempre realizar uma visita prévia às dependências da clínica ou hospital em que será realizada a cirurgia para verificar as condições de higiene e dos aparelhos que serão utilizados na operação. Deve também checar se o estabelecimento utiliza materiais descartáveis para uso pessoal, como seringas e agulhas, e esteriliza os objetos de uso coletivo, como toalhas. Veja nos links abaixo como encontrar um especialista qualificado em cirurgia plástica e quais os tipos de operação plástica, as questões psicológicas que envolvem a plástica e as dicas de especialistas.