Saiba como economizar energia elétrica O nível de consumo de energia elétrica esta preocupando os especialistas do setor. Existe a ameaça de que o racionamento seja a única medida eficaz no momento para conter o consumo, que elevou-se além da oferta. Como agravante, choveu menos em algumas regiões do País, o que compromete a geração de energia de usinas hidroelétricas. Segundo o Ministério das Minas e Energia, se depender apenas do volume de água dos reservatórios, o racionamento será inevitável. Diante disso, a Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao Governo do Estado - e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) fazem algumas recomendações ao consumidor sobre como economizar dentro da sua casa, sem diminuir o conforto da sua família, modificando alguns pequenos hábitos. A economia de energia elétrica pode significar também uma economia no orçamento mensal. Isso porque a conta de luz pode ter uma redução de consumo e no preço da fatura. Confira as dicas. Chuveiros elétricos - O consumidor deve evitar banhos prolongados, pois o chuveiro consome muita energia elétrica. - No verão, para uma maior economia, o consumidor pode de reduzir a temperatura da água aquecida mantendo a chave na posição "verão". - A utilização de energia solar através de coletores solares, para pré-aquecimento de água, proporciona grande economia de energia. - O consumidor deve evitar o uso do chuveiro elétrico no horário de pico (das 17 às 22 horas). Nessas horas, as luzes das casas e das ruas acendem e as pessoas, geralmente, tomam banho e ligam a televisão. Se neste horário o consumidor puder evitar o uso de determinados aparelhos de grande potência, que podem ser utilizados em outro período do dia, estará contribuindo para que se reduzam os investimentos no sistema elétrico, o que irá refletir no menor preço da energia. Geladeiras e Freezers - O consumidor deve evitar deixar a porta aberta da geladeira e do freezer sem necessidade. Também é importante verificar se ela não fica entreaberta ocasionalmente. Outra medida é a de organizar os alimentos para perder menos tempo para encontrá-los. Não se deve guardar alimentos ainda quentes, nem líquidos em recipientes sem tampa. - O consumidor não deve encher as prateleiras da geladeira com vidros ou plásticos nem deixar pouco espaço entre os alimentos, pois isto dificulta a circulação de ar e provoca um maior consumo de energia. - No inverno, a temperatura interna da geladeira não precisa ser muito baixa. O consumidor pode regular o aparelho para uma posição de refrigeração menos intensa. - Se o consumidor for se ausentar muito tempo de sua residência, o melhor é esvaziar a geladeira ou freezer e desligar os aparelhos da tomada. - É importante verificar se as borrachas de vedação da porta estão em bom estado, o que mantém a capacidade de isolamento do calor externo. - Antes de comprar, o consumidor deve avaliar qual o produto adequado às necessidades de sua família porque quanto maior o aparelho, maior é o consumo de energia. - No momento da instalação, o consumidor deve colocar a geladeira ou o freezer em local bem ventilado. Deve-se evitar proximidade de fogões, aquecedores ou áreas expostas ao sol e deixar um espaço mínimo de 15 cm entre os lados e acima do aparelho, no caso de instalação entre armários e paredes. Lâmpadas - O consumidor deve evitar acender lâmpadas durante o dia, utilizando melhor a iluminação natural. Ambientes desocupados devem ficar com as luzes apagadas. - Utilizar lâmpadas compatíveis com a voltagem da rede da concessionária é outra medida importante. As lâmpadas de voltagem menor queimam com mais facilidade. - Falta ou excesso de iluminação prejudicam a visão. A iluminação deve ser utilizada de acordo com o tipo de ambiente. As lâmpadas fluorescentes duram mais e consomem menos energia. - Outra dica importante é a de pintar o teto e as paredes internas com cores claras, evitando o uso de lâmpadas de maior potência. - O consumidor ainda pode utilizar um detector de presença no sistema de iluminação e evitar o desperdício de energia, causado pelo esquecimento das pessoas, no simples ato de desligar as luzes ao sair de um ambiente. Aparelhos de televisão - O televisor ou o videocassete devem ser mantidos desligados quando não estiverem sendo utilizados. Além disso, deve-se evitar dormir com o televisor ligado ou deixar o aparelho ligado no timer (controlador de tempo) para que ele desligue sozinho. Máquinas de lavar roupa e secadoras - Antes de comprar uma máquina de lavar ou secar, o consumidor deve verificar sua potência, pois quanto mais potente, maior o consumo. - O consumidor deve utilizar a dosagem de sabão especificada pelo fabricante para não ser necessário repetir a operação de enxágüe. - A limpeza constante dos filtros destas máquinas reduz o seu consumo de energia. - O consumidor deve lavar a quantidade máxima de roupas de uma só vez, reduzindo assim o número de repetições das operações de lavagem. Ferro elétrico - O consumidor deve evitar ligar o ferro elétrico várias vezes ao dia, pois isso provoca um grande desperdício de energia. Uma dica importante é a de manter o hábito de acumular a maior quantidade de roupas possível, para passá-las todas de uma só vez. - No caso de ferros automáticos, o consumidor deve regular a temperatura indicada para cada tipo de tecido. Para economizar, o consumidor deve passar primeiro as roupas que requeiram temperaturas mais altas. - Depois de desligar o ferro, o consumidor pode aproveitar ainda o calor para passar algumas roupas com tecidos leves. Aparelho de ar condicionado - O aparelho de ar condicionado deve ser instalado em lugar alto adequado às necessidades do consumidor, pois o frio excessivo, por exemplo, significa um maior consumo de energia. - O aparelho deve ser regulado conforme as especificações do fabricante e do ambiente em que for instalado. - O consumidor deve desligar o aparelho quando o ambiente estiver desocupado. Manter janelas e portas fechadas quando o aparelho estiver funcionando, proteger parte externa do aparelho da incidência do sol e não bloquear as grades de ventilação externas são medidas de prevenção contra o alto consumo de energia. Aquecedor elétrico central - Antes de realizar a compra do aquecedor, o consumidor deve fazer uma pesquisa sobre os produtos que tenham a capacidade adequada às suas necessidades. Além disso, ele deve verificar também as características do isolamento do tanque. Quanto melhor este isolamento, menor é o consumo de energia. - O aquecedor deve ser utilizado de acordo com a temperatura do ambiente. Nos dias quentes, não é necessário aquecer muito a água. Se possível, instale um timer (controlador de tempo) para programar as ligações. Na ausência deste dispositivo, desligue o aquecedor à noite ou em períodos longos em que não haja uso. - O consumidor deve regular a temperatura do chuveiro ou torneiras com o mínimo possível de água quente e evitar banhos demorados e torneiras abertas desnecessariamente. Por exemplo, fechar o chuveiro ao ensaboar-se ou a torneira ao lavar os utensílios domésticos antes do enxágüe.