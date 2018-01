Saiba como economizar energia na hora do banho A mudança de hábitos do consumidor na hora de tomar banho é o principal responsável pela economia de energia elétrica em tempos de racionamento. O gerente de pesquisa e desenvolvimento da fabricante de chuveiros elétricos Lorenzetti, Walter Mônaco, ressalta que a mudança de pequenas atitudes na hora do banho pode significar uma grande redução na conta luz e na conta de água. "O consumidor precisa mudar o seu jeito de tomar banho para contribuir com o racionamento de energia e economizar em sua conta de luz", alerta Mônaco. O diretor da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica (Abinee), Alexandre Cela, aconselha o consumidor a abdicar de banhos demorados para atingir a meta da economia de energia estipulada pelo governo. "O consumidor deve aprender a utilizar o chuveiro elétrico de forma racional. Evitar banhos demorados é o primeiro passo. Banho demorado gasta energia e água", explica Alexandre Cela. Confira abaixo algumas dicas dos especialistas do setor para racionar o consumo de energia elétrica na hora de utilizar o chuveiro elétrico: - O consumidor deve evitar tomar banhos nos chamados horários de pico do consumo de energia elétrica, entre 18 horas e 22 horas. - Para gastar menos energia e economizar na conta de luz, o consumidor deve evitar banhos longos. Usar o chuveiro representa despesas de água e energia. O consumidor deve limitar seu tempo debaixo do banho de água quente ao mínimo indispensável. - O consumidor deve evitar fazer a barba, escovar os dentes ou se depilar debaixo do chuveiro. - Ao ensaboar-se ou lavar os cabelos, o consumidor deve desligar o chuveiro. Com essa atitude, um banho que dura, em média, de 8 a 10 minutos, pode demorar no máximo 3 ou 4 minutos. - O consumidor deve, sempre que possível, manter o chuveiro na chave seletora "verão" na maior parte do tempo. O consumo de energia é cerca de 30% menor que na posição inverno" - Consertar defeitos de instalação e fiações elétricas do banheiro auxiliam na redução do consumo do chuveiro elétrico. O consumidor deve seguir as instruções de instalação do produto conforme o manual e dicas do fabricante. Uma fiação antiga ou mal instalada pode significar um desperdício de energia elétrica. Veja no link abaixo as dicas para comprar chuveiros elétricos mais econômicos e como a boa instalação do chuveiro elétrico pode evitar desperdício de energia elétrica.