Saiba como economizar no uso do telefone celular As faturas e créditos de telefone celular já fazem parte do orçamento doméstico de grande parte dos brasileiros. O consumidor tem diversas opções de planos de minutos, tarifas reduzidas e descontos para tornar o uso do celular mais econômico. Confira algumas recomendações para gastar menos com ligações e serviços de telefones celulares. A advogada da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste), Maria Inês Dolci, destaca que a principal recomendação para economizar no uso do celular é evitar ligações desnecessárias. ?A ligação realizada pelo celular tem uma tarifa mais alta do que a do telefone fixo. Os gastos na fatura mensal podem ser altos se o consumidor utilizar o celular para ligações desnecessárias e demoradas?, explica. Ela avisa que o celular só deve ser utilizado em casos de emergência. O gasto com ligações e serviços do telefone celular variam conforme o perfil do usuário. A recomendação dos técnicos da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, é para o consumidor realizar uma pesquisa de promoções e planos de tarifas oferecidos pelas operadoras. O ideal é o consumidor avaliar qual o pacote de serviços e tarifas corresponde ao seu perfil. Maria Inês ressalta que o consumidor deve ficar atento aos horários de ligações com tarifa reduzida. Na BCP Telecomunicações, de segunda-feira a sábado das 21h às 7h do dia seguinte e, domingos e feriados nacionais durante o dia todo, a operadora oferece descontos nas tarifas, durante as ligações tanto para telefone fixo quanto para outro celular. Para saber mais informações sobre todos os planos e tarifas disponíveis pela sua operadora, o consumidor pode consultar o site da empresa. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou que as operadoras devem ter todas as informações sobre tarifas, horários, promoções e serviços pela Internet, alertam os técnicos do Procon-SP. Roaming O consumidor também dever tomar cuidado nas ligações realizadas fora de sua área de cobertura, o chamado roaming. ?As tarifas para chamadas fora da área de cobertura são mais caras que as convencionais e, podem encarecer a fatura dos planos pós-pagos e gastar todos os créditos no caso do celular pré-pago?, avisa a advogada da Pro Teste. O usuário do celular nunca deve esquecer de verificar todas as chamadas realizadas. Segundo o Procon-SP, as operadoras devem oferecer opções para o consumidor ter acesso a conta discriminada nos planos pré e pós-pago. Caso o consumidor identifique alguma ligação não reconhecida, deve informar imediatamente à sua operadora, orienta Maria Inês Dolci. Evitar serviços no celular também é uma forma de economia. Segundo a advogada da Pro Teste, serviços como identificador de chamada e acesso à Internet encarecem a conta do celular e só devem ser utilizados quando é realmente necessário.