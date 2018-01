Saiba como escolher uma linha de crédito O consumidor que pretende contratar uma linha de crédito precisa estar atento às taxas de juros que cada banco ou financeira cobra. As taxas variam bastante entre as diversas opções do mercado: crédito direto ao consumidor (CDC), cheque especial, cartão de crédito, penhor e empréstimo pessoal. Especialistas recomendam ao consumidor dar preferência às compras à vista e tomar empréstimos apenas em casos de emergência. A assistente de direção da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual -, Dinah Barreto, destaca que as linhas de crédito devem ser evitadas e podem significar um prejuízo financeiro futuro. "O consumidor pode estar assumindo uma dívida da qual pode demorar um tempo para se livrar, devido aos juros altos das linhas de crédito disponíveis no mercado. Por isso, deve estar atento ao seu orçamento doméstico e a sua capacidade de pagamento. O ideal é realizar a compra à vista", avalia. O assessor econômico da Serasa - Centralização de Serviços dos Bancos, Carlos Henrique Almeida, também não recomenda o consumidor contratar uma linha de crédito. "O consumidor deve controlar o orçamento doméstico e evitar pedir empréstimos", alerta. Porém, se não tiver outra saída, Carlos Henrique recomenda pesquisar cuidadosamente as taxas de juros oferecidas pelos diferentes produtos no mercado e escolher a linha de crédito que melhor se encaixe ao seu orçamento. De acordo com assistente de direção do Procon-SP, as taxas de juros oscilam muito entre as instituições financeiras do mercado e, por isso, o consumidor deve ficar atento na hora de contratar um empréstimo. "Para evitar juros mais altos e uma dívida crescendo além de sua capacidade de pagamento, o consumidor deve realizar uma pesquisa entre as opções de linha de crédito do mercado e dos juros de cada uma", aconselha. Cartão de crédito e cheque especial tem juros altos O professor do Laboratório de Finanças da Universidade de São Paulo, Ricardo Humberto Rocha, recomenda o consumidor a evitar linhas de crédito como cartão de crédito e cheque especial. "Os juros destas linhas de crédito são muitos altos", avisa. O professor destaca que o problema do cartão de rédito é a rolagem da dívida, onde o consumidor paga apenas o mínimo necessário em cada mês e o valo da dívida vai aumentando com os juros rotativos. "O consumidor não pode deixar acumular a dívida do cartão de crédito, pois pode sofrer grandes prejuízos financeiros com os juros altos", avalia Rocha. O economista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Marcel Solimeo, também aconselha o consumidor a evitar dívidas no cartão de crédito e no cheque especial. "O mercado tem opções mais baratas de crédito, como o penhor e o empréstimo pessoal, onde os juros são mais baixos" destaca. Marcel. De acordo com a pesquisa mensal do Procon-SP entre 14 bancos da Grande São Paulo, as taxas de juros praticadas no mês de agosto no cheque especial, é de 8,73% ao mês, em média. Já as taxas de empréstimo pessoal praticadas em agosto são, em média, de 5,23% ao mês. Já os juros rotativos do cartão de crédito estão, em média, 9,39% ao mês, de acordo com a pesquisa mensal realizada pela Agência Estado. Os juros do cartão de crédito por atraso estão, em média, por 9,50% ao mês. Confira nos links abaixo a pesquisa completa dos juros praticados em cada instituição financeira nesta linhas de crédito. Renegociar a dívida é saída mais barata O consumidor que pretende contratar uma linha de crédito para pagar uma dívida deve tentar uma renegociação desta dívida com o credor. O assessor econômico da Serasa alerta que, ao renegociar diretamente, o consumidor pode conseguir juros mais baixos e prazos mais longos para pagar a dívida. "Ao contratar um linha de crédito para pagar uma dívida, o consumidor pode comprometer seu orçamento mensal com outra dívida", avisa Carlos Henrique. O economista da ACSP ressalta que o consumidor deve evitar empréstimos e dívidas em geral com prazos longos. "Os financiamentos e empréstimos com prazos longos podem significar juros maiores e, consequentemente, um maior risco de inadimplência", avalia Marcel Solimeo. O economista destaca que quanto menor prazo, menor os juros e o risco da falta de pagamento. "O consumidor deve evitar fazer dívida sobre dívida, com juros elevados. Agindo desta forma ele pode se tornar um inadimplente costumaz", afirma. Veja nos links abaixo as tabelas com as taxas de juros da linhas de crédito disponíveis no mercado e as dicas da cartilha de crédito do Finanças Pessoais.