Saiba como investir em ouro No Brasil, há três formas de se adquirir ouro na Bolsa de Mercadorias & Futuros. A mais comum é a compra do metal no mercado à vista. Mas o investidor também pode realizar sua compra através do mercado futuro e de opções. Os contratos do mercado futuro permitem a compra por um determinado preço fixo, em data definida. Porém, até o vencimento, os vendedores e compradores dos contratos devem ir pagando ajustes uns aos outros dependendo se o preço do metal está subindo ou caindo. Nos contratos de opções, o investidor paga pelo direito de realizar a compra a um dado preço na data de exercício. Nos contratos de opção, o investidor não tem obrigação de comprar, ao contrário dos negócios do mercado futuro. Hoje existem sete tipos diferentes de contratos de ouro na BM&F: 1- Disponível padrão de ouro de 250 gramas; 2- Disponível fracionário de ouro de 10 gramas; 3- Disponível fracionário de ouro de 0,225 grama; 4- Futuro de ouro 250 gramas; 5- Opções de compra sobre disponível padrão de ouro; 6- Opções de venda sobre disponível padrão de ouro; 7- Termo de ouro. O contrato mais negociado hoje é o padrão (250 gramas) à vista (disponível). Em determinados dias, ele representa 100% dos negócios fechados. O lote padrão negociado é de 249,75 gramas de ouro fino, correspondente a uma barra de 250 gramas. O teor de pureza é de 999 partes de ouro puro para cada 1000 partes de metal. O Imposto de Renda pago nos ganhos com investimento em ouro é de 10%. Confira nos links abaixo mais dicas sobre como investir em ouro.