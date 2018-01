Saiba como renegociar suas dívidas Pessoas que não conseguem honrar suas dívidas, mas não pretendem ser incluídas em listas de devedores, podem tentar renegociá-las diretamente com o credor. O primeiro passo é escolher qual a melhor maneira e a melhor linha de crédito para resolver o caso. O empréstimo pessoal é uma das opções com juros mais baixos e pode ser usado para pagar dívidas no cheque especial e cartão de crédito. Caso o nome da pessoa já esteja relacionado nas listas de devedores, o inadimplente deve renegociar a dívida diretamente com o credor. Apresentando garantias reais ao credor, como um avalista, o devedor pode conseguir taxas mais baixas na renegociação. Ao renegociar a dívida, o inadimplente tem o direito de que seu nome seja retirado das listas de devedores. Porém, se atrasar novamente alguma prestação, seu nome voltará para as listas de devedores. Veja nos links abaixo mais dicas sobre como limpar seu nome na praça e renegociar suas dívidas, e outras informações sobre serviços de crédito.