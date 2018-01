Saiba como vender ou trocar suas ações da Telesp O cliente que optar pela venda das ações da Telesp deve apresentar RG, CIC, comprovante de residência e cópia desses documentos a um dos bancos autorizados (veja tabela abaixo). Além disso, é importante levar o extrato com a posição acionária. Confira as condições de cada instituição: Banco do Brasil: cobra 3% sobre o valor total das ações. Acima de 30 mil ações a taxa aumenta para 4%. HSBC: cobra uma média de 3,3% sobre o valor total das ações vendidas. Real: taxa cobrada pela instituição varia de 1% a 4%. Banespa: Valor das ações Cobrado até R$ 135,07 R$ 5,40 de R$ 135,08 a R$ 498,62, 4% de R$ 498,63 a R$ 1.514,69 3% mais R$ 4,95 de R$ 1.514,70 a R$ 3.029,38 2% mais R$ 20,12 acima de R$ 3.029,39 1% mais R$ 50,42 Bradesco: usa a mesma tabela utilizada pelo Banespa. Itaú: usa a mesma tabela utilizada pelo Banespa e pelo Bradesco, mas a quantidade de ações não pode exceder 30 mil. Unibanco: usa a mesma tabela utilizada pelo Banespa, Bradesco e Itaú na cobrança do serviço. Troca Para trocar suas ações vá a uma das agências do Bradesco. A instituição atende todos os acionistas. Os bancos Banespa, Real, BBVA e Banco Santander, apenas seus respectivos clientes. É preciso informar o CPF (pessoa física) ou o CNPJ (jurídica). Após a opção, as ações ficam bloqueadas até 3 de julho, quando a Telefónica começa a emitir os Brazilian Depositary Receipts (BDRs). De 3 a 14 de julho, os acionistas poderão negociar as novas ações por meio dos boletins de subscrição recebidos na opção de troca Quem adquiriu telefone pelo Programa de Planta Comunitária de Telefonia (PCT) até o dia 28 de agosto também pode fazer a troca. São 48 BDRs para cada 37 mil ações preferencias (PN, sem direito a troca) da Telesp. Para as ordinárias (ON, com direito a voto), são 36 BDRs para cada 46 mil ações da Telesp. E da Tele Sudeste Celular são 54 mil ações ON para cada 12 BDRs e 55 mil ações PN para cada 24 BDRs. Pequenos acionistas, como os oriundos de planos de expansão, que não têm número de ações suficiente para fazer a troca por 1 BDR, podem adquirir ações para completar o lote ou fazer a troca. A operação será seguida de venda, por meio de agrupamentos de ações de minoritários feitos pelos bancos credenciados. A venda dos BDRs desses minoritários será feita pelo Bradesco, que cobrará uma taxa de corretagem média de 0,5%. A Telefônica colocou a disposição o número 0800-553424 para informações sobre a troca. Veja no link abaixo mais informações.