Saiba em que casos o CDC tem validade Para poder recorrer ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), deve ficar caracterizada uma relação de consumo. Ou seja, de um lado encontra-se o fornecedor de um produto ou serviço e de outro, o consumidor que é considerado o destinatário final. Já nas relações entre pessoas físicas que não exerçam atividade comercial, o CDC não pode ser aplicado. A assessora de diretoria da Fundação Procon-SP, Elisete Rodrigues Miyasaki dá um exemplo: "ao comprar um carro diretamente de um particular e o negócio der errado, não será possível recorrer ao Código para efeitos jurídicos. Neste caso, deve-se usar outros instrumentos." Ela cita casos em que há dúvidas quanto à aplicação do CDC, como no contrato de locação de imóveis. A exceção nestes tipos de contrato, segundo ela, acontece quando há a intermediação da imobiliária ou da corretora. "Este entendimento não é unânime. Agora, na locação entre particulares, sem a intervenção do prestador de serviços, a relação não é regulada pelo CDC, mas pelo Código Civil. O consumo, nestes casos, não está caracterizado." Antes da expansão do direito do consumidor e criação do CDC, era o Código Civil que regulava estes dois tipos de relação, entre outras. Serviços bancários devem respeitar o Código Os serviços bancários são outro ponto de polêmica. Segundo ela, serviços prestados fora da relação de consumo, como atividades de investimento em que fique claro o caráter de risco do negócio, o CDC está fora. Por outro lado, a poupança tem sido considerada relação de consumo, havendo decisões favoráveis no Superior Tribunal de Justiça (STJ). "Ao abrir uma conta, obter um crédito, ter direito ao cheque especial etc., a instituição está prestando um serviço. E a tendência é de que este entendimento seja pacificado." Com base no próprio CDC, não há o que discutir. Elisete cita o artigo do CDC: "De acordo com o artigo 3º, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária." Por isso, ela conta que os casos que chegam ao órgão com problemas nos contratos bancários ou mesmo reclamações sobre os serviços prestados são atendidos pelo órgão. Veja nos links abaixo outras situações em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e operações de risco em que o CDC não vale.