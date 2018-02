SAIBA MAIS-Maiores crises das bolsas tiveram respostas diversas As fortes quedas dos mercados acionários e temores sobre uma recessão nos Estados Unidos levaram o Federal Reserve, nesta terça-feira, a fazer um inesperado corte de 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros. Muitos investidores haviam antecipado uma forte correção à medida que bancos em todo o mundo anunciavam bilhões dólares em perdas ligadas à crise do mercado imobiliário de alto risco nos EUA, o chamado subprime. Veja abaixo informações sobre o impacto de algumas das maiores quedas de ações da história: * 1929 -- Um boom no mercado de ações norte-americano no em meados de 1929 foi seguido por um dos maiores "crashes" na história. O colapso da bolsa, que começou em outubro de 1929, deu início à "Grande Depressão" dos anos 1930 nos Estados Unidos. -- Em 3 de setembro de 1929, o índice Dow Industrials teve um pico recorde de 381 pontos, um nível que não seria alcançado em mais de duas décadas. O Dow acabou mergulhando 48 por cento em apenas 10 semanas. -- A resposta: -- O Fed tinha poderes limitados há 80 anos e foi "esmagado" pela depressão. Nos anos 1930, políticas públicas adotadas pelo então presidente Franklin D. Roosevelt ajudaram os Estados Unidos a saírem da crise econômica. * 1987 -- Informações sobre um déficit comercial norte-americano de 15,68 bilhões de dólares em agosto levaram a uma queda recorde em Wall Street. Em 16 de outubro, o Dow teve a primeira baixa de mais de 100 pontos em sua história. O Dow fechou em queda de 4,6 por cento, ou 108,36. -- Em 19 de outubro, os mercados de ações entraram em crise na Ásia e na Europa, sacudidos pela queda em Nova York. Subsequentemente, Wall Street caiu 508,32 pontos, levando o Dow para 1.738 pontos. O colapso apagou 22,6 por cento do valor da Nyse, comparado com 12,8 por cento do pior dia da crise de 1929. -- A resposta: -- Em 21 de outubro, o presidente Ronald Regan sinalizou sua prontidão para considerar aumentos de impostos como uma maneira de cortar o déficit orçamentário dos EUA. -- O Fed reassegurou a Wall Street que estava lá para manter o fluxo monetário e em 1988 cortou as taxas de juros. Ambas as medidas ajudaram na recuperação das ações. * 1997 -- Em julho e agosto de 1997, os mercados de câmbio na Ásia sofreram pressão de especuladores à medida que o mercado perdia confiança nos chamados "Tigres Asiáticos". Tailândia, Indonésia, Filipinas e Malásia foram as economias mais seriamente afetadas. Em 27 de outubro, o índice Dow Jones caiu 7,18 por cento. Mercados acionários em todo o mundo amargaram perdas. -- A resposta: -- A Associação de Nações do Sudeste Asiático, mais China, Japão e Coréia do Sul começaram a promover laços para ajudar a evitar uma nova crise financeira. -- A China adotou medidas radicais para inspecionar seus bancos e eliminou bilhões de dólares de títulos podres. -- A Indonésia, que estava entre os países mais afetados, recebeu um pacote de resgate de 43 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional. -- A Coréia do Sul anunciou, em 2002, que havia gastado 129 bilhões de dólares em recursos públicos para financiar reformas desde a crise. * 2007 -- Em 27 de fevereiro de 2007, o índice Dow Jones caiu 3,3 por cento, ou 416 pontos. A desvalorização foi precipitada pela maior queda diária em uma década no principal índice de ações da China, que eliminou cerca de 140 bilhões de dólares em capitalização de mercado. O índice japonês Nikkei perdeu mais de 3 por cento e o principal índice da Bolsa de Londres, o FTSE 100, caiu 116 pontos, ou 1,85 por cento. -- A resposta: -- Procurando por lugares mais seguros para colocar seu dinheiro, os investidores se afastaram dos arriscados e voláteis mercados acionários, "junk bonds" (com grande risco de calote) e mercados emergentes, e colocaram dinheiro em lugares seguros como os Treasuries.