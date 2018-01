Saiba mais sobre a restituição do IR A Receita Federal resolveu acelerar o processo de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2000 e, por isso, liberou hoje um lote extra. "Quem não receber a restituição neste lote deve aguardar os últimos dois lotes programados para 16 de novembro e 15 de dezembro", diz Luís Monteiro, auditor da Receita Federal. Esses próximos lotes englobarão as declarações que ainda não foram processadas pela Receita ou que tinham algum erro de informação facilmente retificáveis. O contribuinte pode consultar o site da Receita Federal na Internet (veja link abaixo) ou telefonar para o número 0300-78-0300 para saber se sua restituição já foi liberada, bastando informar o número do CPF. Para retirar o dinheiro devolvido, o contribuinte deve dirigir-se à agência do Banco do Brasil indicada pela Receita ou receber o crédito diretamente em sua conta corrente (caso tenha autorizado esse processo no formulário de declaração). Correção O valor da restituição tem rendimento de acordo com a taxa básica de juros - Selic -, mas não recebe correção monetária. Entretanto, a partir do dia em que o dinheiro é liberado pela Receita, ele fica parado, ou seja, não recebe mais rendimentos. Por isso, é bom retirar o mais rápido possível a restituição, sendo que o prazo vence em um ano. Burocracia Em São Paulo, o delegado da Receita Federal, Dércio Abib, disse que vai liberar, até o final do ano, todas as restituições dos anos anteriores. Porém, os interessados devem aguardar a notificação que a Receita enviará por carta. As informações disponíveis nas delegacias, até o momento, ainda são muito vagas e não detalham como se deve proceder para receber o dinheiro. Caso a pessoa tenha mudado ou ainda vai mudar de endereço, é importante que ela vá até a delegacia da Receita Federal mais próxima para comunicar a alteração, atualizando seu cadastro.