Saiba o que é acionista minoritário O acionista minoritário é aquele que não possui o controle da empresa. É o caso do que possui ações ordinárias, com direito a voto, mas em quantidade insuficiente para definir as votações isoladamente, e do que detém ações preferenciais, qualquer que seja a quantidade, porque não têm direito ao voto. Quem possui o controle da empresa é o acionista majoritário. No Brasil, os minoritários têm enfrentado muitos problemas porque a legislação acaba favorecendo ou permitindo atitudes incorretas por parte dos controladores, a começar por manterem um nível insatisfatório de informação ao mercado. Existe muito debate no mercado sobre como deve ser o comportamento dos administradores e acionistas majoritários em relação aos minoritários. Muitas empresas não dão mais do que o mínimo de informação exigido por lei, tratando incorretamente seus acionistas minoritários. As empresas que trabalham com maior quantidade e transparência de informação, e que melhor respeitam seus minoritários, costumam ser as preferidas pelo investidor de longo prazo. Veja nos links abaixo mais informações sobre os direitos dos acionistas minoritários e dicas gerais sobre o investimento em ações.