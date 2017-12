Saiba o que são ações Ação é um título mobiliário que corresponde ao direito a uma fração de uma empresa, representando uma parte do capital social dela. Quem possui ações detém efetivamente uma parte da empresa, e por isso recebe porcentagem proporcional dos lucros (dividendos). De forma genérica, podemos dizer que se uma empresa vale 100 mil reais e tem 100 mil ações, cada ação tem um valor de um real. O objetivo das empresas ao emitir ações é levantar capital para investimentos e capital de giro. Quem investe em ações fica sócio da empresa, assumindo os riscos do negócio, de forma que somente vai ter um rendimento se a empresa tiver lucros (e distribuir dividendos) e/ou se a ação tiver uma valorização na bolsa de valores. Isso ocorre quando há uma percepção otimista dos investidores em relação à perspectiva de lucros futuros da empresa. Tipos de ações Existem várias formas de classificar as ações. A cartilha de investimentos (veja o link abaixo) explica as mais usuais. É possível dividir as ações, por exemplo, pelo tipo de direito que dão ao investidor. As ordinárias dão direito a voto e as preferenciais, não. Já as de primeira e segunda linhas são classificadas pelo volume de negócios, maior ou menor, respectivamente. Veja nos links abaixo mais informações sobre como funciona o investimento em ações e como você pode avaliar uma empresa antes de investir.