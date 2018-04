Saiba onde assistir aos jogos da Copa do Mundo Bares e restaurantes estão montando esquemas especiais para os jogos da Copa do Mundo, que começa na próxima sexta-feira, dia 31. Os estabelecimentos estão tendo que adaptar seu cardápio ao horário dos jogos, que vão acontecer na madrugada e no início da manhã. O primeiro jogo do Brasil contra Turquia, por exemplo, vai começar às 6h da manhã da próxima segunda-feira, dia 3 de junho. Ao invés de oferecer chope à vontade, a maioria dos bares vai ter bufê de café da manhã para os torcedores. Confira abaixo alguns estabelecimentos que estarão abertos durante os jogos da Copa. All Black - Rua Oscar Freire, 163, Jardim Paulista, zona Sul. Telefone (0xx11) 3088-7990. O bar vai ter um telão para o torcedor acompanhar todos jogos do Brasil e alguns jogos das seleções com mais tradição em Copas do Mundo. Nos jogos pela manhã, vai oferecer café da manhã self-service por R$ 10,00. Bar Brahma - Avenida São João, 677, Centro. Telefone (0xx11) 3333-0855. No dia de jogos do Brasil, o bar vai abrir a partir das 23h30 e não tem hora pra fechar. Localizado na esquina das avenidas Ipiranga e São João, no Centro antigo da cidade, o torcedor tem opções de pratos diversos, sanduíches e porções. A gerência está estudando a possibilidade de oferecer café da manhã nos jogos matutinos. Bar do Juarez - Avenida Jurema, 324, Moema, zona Sul. Telefone (0xx11) 5052-4449. Nos jogos da seleção brasileira, cada gol na madrugada vai valer um chope de cortesia. Aberto no dia de jogos do Brasil, o bar vai oferecer, a partir das 6 da manhã, um café com frutas e frios pelo preço de R$ 7,00 por pessoa. Cânter - Avenida Lineu de Paula Machado, 1.263, Cidade Jardim, zona Sul. Telefone (0xx11) 3037-7426. O bar não estará aberto no jogo de estréia da seleção brasileira. Serão transmitidos os principais clássicos da primeira fase da copa, além do segundo e terceiro jogo do Brasil. Nos jogos pela manhã, o bar vai oferecer um café da manhã por R$13 por pessoa. Chalé Choperia - Praça Visconde de Sousa Fontes, 56, Mooca, zona Leste. Telefone (0xx11) 274-4985. A choperia vai transmitir todos os jogos da Copa. Quando a seleção brasileira jogar pela manhã, o torcedor terá à sua disposição um bufê de café da manhã por R$ 12,80. Le Caipirinha - Rua Ribeirão Claro, 134, Vila Olímpia, zona Sul. Telefone (0xx11) 3044-6638. O bar não vai transmitir o jogo de estréia da seleção. No segundo jogo, contra a China, dia 8 de junho, o Le Caipirinha vai oferecer um café da manhã. O ingresso será uma camiseta personalizada que custa R$ 40,00. No terceiro jogo contra a Costa Rica, dia 13 de junho, a camiseta vai custar 60 reais e o torcedor terá direito a chope, água, refrigerante e salgadinhos à vontade. Os jogos serão transmitidos num telão de 150 polegadas. Maksoud Plaza - Alameda Campinas, 150, Jardins, zona Sul. Telefone (0xx11) 3145-8000. O hotel está preparando uma promoção para os clientes que jantarem em dias de jogos do Brasil. O torcedor que jantar no Maksoud Plaza terá um desconto especial para passar a noite no hotel. As taxas, café da manhã e estacionamento são gratuitas. A diárias variam de R$ 178,00 a R$ 925,00 neste período de Copa do Mundo. Orra Meu - Rua João Ramalho, 1.085, Perdizes, zona Oeste. Telefone (0xx11) 3868-4378. A rádio Transamérica montará um estúdio no bar para entrevistar ao vivo alguns torcedores durante a transmissão dos jogos da seleção brasileira. Nos jogos pela manhã, o torcedor terá um café da manhã com pão, leite e frutas por R$ 10,00. Valle Sports Bar - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 535, Itaim Bibi, zona Sul. Telefone (0xx11) 3845-4141. O bar possui um pequeno museu com camisa e peças raras de diversos esportistas. A casa estará aberta em todos jogos do Brasil e das principais seleções da Copa. O Valle Sports Bar não tem hora para fechar nos jogos da seleção e vai cobrar consumação mínima entre R$ 10,00 e R$ 40,00. Villa Tavola - Rua Treze de Maio, 848, Bela Vista, Centro. Telefone (0xx11) 288-9747. O restaurante, que fica aberto 24 horas, vai transmitir todos os jogos da Copa. Nos jogos matutinos, o torcedor poderá saborear o café da manhã self-service por R$ 6,00. Nos jogos da madrugada, as opções são os pratos quentes como massas, carnes e sopas.