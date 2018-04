Saiba os riscos do investimento em arte O principal risco de se investir em arte é a falsificação. A falsificação é o ato ilícito praticado por alguém que imita, altera, adultera ou reproduz uma obra de arte. O investidor que for vítima de falsificadores pode ter um grande prejuízo financeiro. Especialista do mercado ressalta que apenas os olhos de um bom profissional é que conseguem detectar as características verdadeiras de uma obra de arte. O marchand Renato Magalhães Gouvêa explica que os falsificadores se utilizam de livros ilustrativos com as obras dos principais artistas brasileiros e do exterior para realizar as falsificações. "O profissional experiente sabe quando se trata de uma falsificação. Assim como as pessoas têm o modo de escrever, o pintor tem seu modo de pincelar os quadros", avisa. Ele destaca que dá para avaliar se um quadro é falso ou não pela pincelada do artista e a textura da pintura. Para evitar cair nas mãos de golpistas, o investidor deve procurar galerias de confiança e consultorias especializadas, recomenda o consultor de arte Murilo Castro. "Acontecem muitos casos de falsificações em leilões e galerias que não são de confiança. Por isso, a necessidade de estar acompanhado de um profissional especializado em obras de arte", orienta o marchand Renato Gouvêa. O consultor de arte José Carlos Lopes dos Santos alerta que o modismo é outro risco que leva o investidor a perder dinheiro. "Muitas vezes o investidor novo compra peças muito caras de artistas que estão na moda. Se o investidor comprar num momento de alta exagerada, com certeza vai perder dinheiro", afirma. O consultor explica que o investidor deve estudar a hora certa de comprar para adquirir uma peça pelo preço adequado e, depois, pensar em lucro. Restauração Entre outras características que valorizam a obra de arte estão: sua idade, o artista que assina a obra, sua procedência, estado de conservação e se foi restaurado ou não. O marchand Renato Gouvêa avisa que um quadro restaurado pode chegar a desvalorizar até 90%. "Restaurar a obra é um grande risco de perder dinheiro. Na hora de vender, a obra pode estar valendo apenas 10% do seu preço original", afirma. Saiba mais sobre como está o atual momento do mercado de arte brasileira e confiras dicas para investir em arte nos links abaixo.