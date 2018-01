Saiba quais agências do Banco do Brasil serão fechadas em 2017

O Banco do Brasil anunciou nesta segunda-feira, 21, um grande plano de reestruturação, que inclui fechamento de agências e plano de aposentadoria incentivada. O banco fechará 402 agências ao longo de 2017, além de outras 51 unidades que já foram encerradas desde outubro.

Além da redução da estrutura física, o BB vai incentivar a aposentadoria para até 18 mil funcionários. Se todos eles aderissem ao plano, o banco teria um custo de R$ 2,7 bilhões.

Para incentivá-los à adesão, o BB oferecerá 12 salários mais indenização pelo tempo de serviço, que vai de um a três salários, a depender do tempo de banco. O presidente do banco, Paulo Caffarelli, ressaltou, porém, que a adesão dos programas é voluntária. O presidente do maior banco do País afirmou que o custo anual da folha de pagamento do BB é R$ 3 bilhões superior à dos concorrentes privados.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja a seguir todas as agências que já foram ou serão fechadas: