Saiba quais são as 10 melhores empresas para fazer entrevista de emprego

O site Love Mondays, no qual profissionais avaliam as empresas em que trabalham ou para as quais se candidataram, divulgou um ranking com as melhores companhias no País para fazer uma entrevista de emprego. Bancos e consultorias se destacaram ao ocupar seis das 10 posições na lista.

A Deloitte aparece em primeiro lugar na classificação feita pelos usuários do site, que, do setor de consultorias, conta ainda com a PwC, na terceira posição, e a Accenture, na nona posição. Já as instituições financeiras são representadas por Itaú Unibanco (quarto lugar), Santander (na sexta posição) e Bradesco (oitava posição).

As entrevistas de emprego da Deloitte, a primeira colocada, foram avaliadas por 31 profissionais, dos quais 28 - cerca de 90% - relataram experiências positivas. O Itaú Unibanco, por sua vez, foi avaliado positivamente por 122 usuários. Mas, como o número corresponde a cerca de 81% do total de 151 avaliações recebidas pelas suas práticas de entrevista, o banco ficou em quarto.

A Ambev foi a segunda empresa com mais avaliações positivas em números absolutos, com 40 de um total de 50, ou seja, 80%. Por conta da porcentagem de experiências positivas, no entanto, acabou na quinta colocação do ranking.

Os profissionais cadastrados no Love Mondays podem avaliar suas experiências em entrevistas de emprego como positivas, neutras ou negativas. A partir dessas respostas, o site classifica as empresas de acordo com o percentual de experiências positivas em relação ao total de avaliações recebida por cada uma.

O Love Mondays afirma que o recurso no site para avaliar as práticas de entrevistas serve para que profissionais conheçam o processo e as perguntas que podem ser feitas durante uma entrevista de emprego. A ideia é oferecer dicas para se preparar melhor e encarar processos seletivos cada vez mais concorridos.

A lista das 10 melhores empresas para fazer entrevistas é completada por Unimed (segundo lugar), com 85% de experiências positivas, Telefônica Brasil/Vivo (sétima posição), com 77%, e Lojas Riachuelo (10ª posição), com 74%. De acordo com o Love Mondays, só foram consideradas para o ranking empresas com pelo menos 25 avaliações de entrevistas. O levantamento levou em conta mais de 4,7 mil avaliações das práticas de entrevista de 1.100 companhias.