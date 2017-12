Saiba qual o reajuste dos combustíveis O Diário Oficial da União está publicando hoje portaria conjunta dos ministérios da Fazenda e de Minas e Energia estabelecendo os novos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás liquefeito de petróleo nas refinarias produtoras e as tabelas de preços máximos de venda desses produtos ao consumidor que estarão valendo a partir amanhã. A gasolina e o óleo diesel terão aumento de 15% nas refinarias. O gás de cozinha será reajustado em 18%. Para o consumidor, a gasolina deverá ter um aumento de até 11,3%, o óleo diesel, de 12% e o gás de cozinha, 7,7%. Veja nos links abaixo as conseqüências do aumento dos combustíveis.