Saiba qual será a diferença a receber do FGTS Os optantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começaram a receber os extratos com os complementos dos créditos dos expurgos econômicos promovidos nos saldos das suas contas pelos planos Verão (16,64%, janeiro de 1989) e Collor 1 (44,8%, março de 1990). Em alguns casos, o valor a receber pode estar abaixo do esperado ou, então, não incluir o saldo de algumas contas. Segundo a Caixa Econômica Federal, isso pode ocorrer, primeiro, porque alguns bancos ainda não entregaram a relação de todas as contas com direito ao complemento. Segundo, porque os extratos estão sendo atualizados à medida que as informações são passadas pelos bancos. Sendo assim, os optantes poderão receber mais de um extrato. Conforme a Caixa, serão emitidos quantos extratos forem necessários para informar o optante sobre o total correto a que ele tem direito. Mas a orientação é para o trabalhador aguardar até o dia 30, quando todos os extratos deverão ter sido enviados. Se houver incorreções no documento, o optante deverá ir a um dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT), munido da carteira de trabalho, do número do PIS e, se tiver, do extrato da época do expurgo. A Caixa, então, fará uma conferência com os dados fornecidos pelo antigo banco depositário. Se houver divergência nas informações, a Caixa entrará em contato com o banco para fazer o acerto da conta. Caso o valor do extrato esteja de acordo com os dados fornecidos, o optante deverá dirigir-se ao antigo banco depositário e pedir a correção. O optante que tem acesso à Internet pode conferir esses dados diretamente na tela do computador. Para isso, é preciso ter a senha do Cartão do Cidadão. Para obtê-la, é preciso dirigir-se a qualquer agência da Caixa, também munido da carteira de trabalho e do número do PIS. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, até a semana passada, foram entregues 13.056.973 Termos de Adesão, o equivalente a 43% dos trabalhadores que têm direito às diferenças. Pelos cálculos do presidente do Instituto FGTS Fácil, Mário Alberto Avelino, aproximadamente cinco milhões não receberão seus complementos corretamente por causa de contas que não serão encontradas, erros de digitação ou porque as empresas nunca depositaram ou têm o recolhimento em atraso. Se isso ocorrer, segundo o advogado Crispim Felicíssimo, a saída para receber os complementos será entrar com ação na Justiça. Quem quiser ter uma idéia de quanto tem a receber ou, então, conferir os valores fornecidos pela Caixa poderá usar a tabela no link abaixo. Para isso, basta seguir a orientação constante no alto da tabela. Vale lembrar que, no cálculo, foi considerada a faixa de até dez salários mínimos e o período máximo de dez anos de casa. Para quem estava acima dessa faixa ou período, o cálculo é o seguinte: a) para quem tem direito à diferença do Plano Verão: multiplicar o número de salários mínimos do seu salário de outubro de 1988 por R$ 46,96 e, depois, multiplicar o resultado pelo número de anos de casa; b) com direito à do Plano Verão e Collor 1, deve multiplicar o número de salários mínimos de sua remuneração de fevereiro de 1990 por R$ 120,63 e multiplicar o resultado pelo número de anos de casa; c) quem tem direito apenas à diferença do Collor 1 deve multiplicar o número de salários mínimos de seu salário da época por R$ 54,40.