Saída de investidores do Brasil é 'natural', diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta quinta-feira considerar "natural" que investidores estrangeiros deixem a Bolsa brasileira em meio às turbulências dos mercados internacionais e frisou que, para enfrentar a crise, o Brasil deve manter seus fundamentos sólidos. "A economia está sólida e o que nós temos a fazer neste momento para enfrentarmos essa crise sem maiores turbulências é manter os fundamentos da economia sólidos", afirmou Mantega a jornalistas ao deixar o Ministério da Fazenda. Mantega disse que o "fundamento número um" é o cumprimento da meta fiscal. Para garantir isso, "os cortes anunciados nas despesas serão feitos", afirmou. Outras prioridades são o controle da inflação, o fortalecimento das contas externas e a manutenção de um nível elevado da atividade econômica. O ministro da Fazenda destacou ainda que as bolsas de todo o mundo estão em queda e, neste contexto, é normal haver evasão de capitais do país. "Você tem que olhar o conjunto dos investimentos. No ano passado, foram investidos mais de 20 bilhões de dólares", afirmou. De 2 a 14 de janeiro houve saída líquida de 1,82 bilhão de reais em recursos de estrangeiros da Bovespa, de acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela bolsa. (Por Isabel Versiani)